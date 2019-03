Acht kunstnesten voor zwaluwen tegen gevel gemeentehuis Bart Huysentruyt

01 maart 2019

19u28 0 Beernem In Beernem komen er acht kunstnesten voor zwaluwen en twee nestbakken voor gierzwaluwen te-gen de gevel van het gemeentehuis.

De zwaluwen hebben het overal moeilijk: vooral door het verlies van geschikte nestplaatsen is het aantal zwaluwen de laatste 30 jaar met 90 procent verminderd. Nochtans zijn zwaluwen heel nuttige vogels: het zijn enthousiaste insecteneters en ze zorgen er dus op een natuurlijke manier voor dat het insectenbestand in toom gehouden wordt.

Schepen van Groen Jan Vanassche (Groen) neemt het heft in handen: “In samenwerking met de zwaluwenwerkgroep en met Natuurpunt, willen we het aantal zwaluwen op het grondgebied van onze gemeente verhogen. Daarom willen we ook tegen de gevel van het gemeentehuis van Beernem kunstnesten plaatsen. Een plankje onder elk nest moet ervoor zorgen dat bezoekers van het gemeentehuis geen mest op hun hoofd krijgen.”

Aan de gevel van woning met huisnummer 12 in de Bloemendalestraat hangen al sinds 2015 natuur-lijke nesten voor zwaluwen. Momenteel bevinden er zich 11 nesten. De groei van de kolonie en de kwaliteit van de nesten doen vermoeden dat er zich ergens in de buurt een modderpoel met goede, klevende modder bevindt. “We hebben die plaats nog niet kunnen lokaliseren. Allicht is het ergens op privéterrein”, stelt Vanassche. De milieuraad geeft subsidies voor zwaluwnesten. Die bedragen tussen de 20 euro en 100 euro, afhankelijk van het aantal bewoonde nesten.