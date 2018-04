Aanleg extra treinsporen start volgend jaar 05 april 2018

02u39 0

Goed nieuws voor Beernem: NMBS en Infrabel dienen nog deze maand de bouwvergunning in voor de vernieuwing van de stationsomgeving en de aanleg van het derde en vierde spoor tussen Brugge en Gent. De werken zouden in het ideale geval begin 2019 starten en midden 2021 klaar zijn.





Infrabel legt twee extra sporen aan voor meer capaciteit op de spoorlijn tussen Brugge en Gent en NMBS verhoogt en vernieuwt de perrons in het station van Beernem om het in- en uitstappen op de trein gemakkelijker te maken. Er komen ook nieuwe parkings en overdekte fietsenstallingen aan beide kanten van de sporen, met ook een vier meter brede voetgangerstunnel onder de sporen. Op de nieuwe perrons komen luifels, schuilhuisjes, zitbanken, energiezuinige ledverlichting, luidsprekers en blindengeleidetegels.





Op het vernieuwde stationsplein langs de Wingene Steenweg wordt een paviljoen gebouwd, waarin het OCMW van Beernem een fietspunt kan uitbaten. Op het nieuwe plein in de Stationsstraat komt een bushalte van De Lijn. (BHT)