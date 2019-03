91-jarige eist 1.600 euro voor gestolen ring van overleden man JHM

07 maart 2019

Een 91-jarige vrouw uit Schaarbeek eist 1.600 euro van een Roemeense dievenbende die minstens 6 bejaarde vrouwen op een laffe manier beroofden van hun juwelen, ook in Beernem. Tijdens een wandeling werd de vrouw aangesproken door Aurel M., Cristina P. en Monalisa M. Ze vroegen de weg naar het ziekenhuis, en ‘bedankten’ de vrouw door haar een knuffel te geven en een nepsieraad om te doen. Zelf gingen ze aan de haal met de ring van de overleden echtgenoot van de vrouw en een 109 jaar oude halsketting, een familiestuk. “Die laatste is intussen zo oud dat het moeilijk is de waarde ervan te bepalen. We vragen 600 euro voor de gestolen ring en in totaal 1.000 euro morele schade, die de halsketting ook omvat”, sprak de advocaat. Ook in Beernem pleegde het viertal op 10 juli vorig jaar identieke feiten. Ze riskeren er nu tot 2 jaar cel. Vonnis op 4 april.