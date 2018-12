28-jarige vrouw rijdt bijgebouw binnen in Oedelem Brandweer komt ter plaatse om gasketel te controleren Mathias Mariën

01 december 2018

Een 28-jarige vrouw uit Damme heeft vrijdagnacht een ravage veroorzaakt in een bijgebouw van een huis langs de Sijselestraat in Oedelem. De twintiger verloor even na 5 uur de controle over het stuur en vloog met haar Skoda Fabia tegen de woning. “De vrouw werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar”, zegt politiewoordvoerster Lien Vermeersch.

De precieze omstandigheden van het ongeval zijn niet helemaal duidelijk. Het huis met bijgebouw licht kort na een flauwe bocht naar rechts, mogelijk speelde dat een rol. Voor de bewoners van het getroffen huis zat er zaterdagochtend niks anders op dan puin te ruimen. Al zullen zij vooral opgelucht zijn dat ze niet gewond raakten. Omdat er in het bijgebouw ook een gasketel aanwezig is, kwam de brandweer vrijdagnacht nog ter plaatse om alles te controleren. Uiteindelijk bleek er van concreet gevaar geen sprake en bleef het bij grote materiële schade aan het bijgebouw. Ook de Skoda Fabia van de 28-jarige vrouw liep zware schade op.