"Vrees dat einde nog niet in zicht is" VERBOD OP WATERRECREATIE SPEELT KAJAKVERHUURDER PARTEN MATHIAS MARIËN

04 augustus 2018

02u31 0 Beernem Het verbod op waterrecreatie op het kanaal in Beernem is een lelijke streep door de rekening van kajakverhuurder Hans Innegraeve (58). "Niemand kan zeggen hoe lang het verbod zal aanhouden. We hebben wel alternatieven, maar mensen zitten met zo'n warmte liever op het water." Sinds gisteren geldt dat verbod ook op het Boudewijnkanaal.

Hans Innegraeve kreeg het slechte nieuws donderdag te horen. 'Door de aanwezigheid van blauwalgen wordt er een verbod op waterrecreatie ingevoerd vanaf de Sint-Jorisbrug in Beernem tot aan de Dampoortsluis in Brugge', klonk de boodschap van De Vlaamse Waterweg.





Gevaar

Uit metingen blijkt dat het gevaarlijk is voor mensen als ze in aanraking komen met het water. "Het is moeilijk om te voorspellen hoe lang de bacteriën in het water zullen blijven. Dat is vooral afhankelijk van het weer en de stroming van het water. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen heeft alvast geen zin. We volgen de situatie op de voet en nemen regelmatig nieuwe stalen voor extra onderzoek", zegt woordvoerster Claudia Van Vooren, die benadrukt dat contact met de blauwalgen wel degelijk schadelijk is. "Dat kan gaan van symptomen van hoofdpijn tot het aantasten van het zenuwstelsel. Het is uitzonderlijk dat de algen voorkomen op bevaarbaar water. De oorzaak valt te zoeken bij de aanhoudende droogte en hitte."





Geen kajakverhuur

Voor Hans Innegraeve betekent het nieuws een fikse domper. De zaakvoerder van De Kijkuit is een van de enige particulieren die in West-Vlaanderen kajaks verhuurt. Dat is nu dus - voor onbepaalde tijd - verboden. "Er zat niks anders op dan donderdagmiddag iedereen uit het water te halen en de wateractiviteiten voorlopig te schrappen. Niemand kan zeggen hoe lang dat zal duren. Al vrees ik dat het een hele tijd zal zijn. Begin september komen heel wat schoolgroepen die ook willen kajakken. Ik hoop dan ook dat de situatie tegen dan verbeterd is", zucht Hans. Ondertussen plaatste hij borden aan de oever waarop duidelijk te lezen staat dat er een algemeen kajak- en zwemverbod geldt. "Dat laatste is sowieso het geval, maar bij warm weer durven mensen toch nog het kanaal induiken", weet Innegraeve. De man is sinds 1983 zaakvoerder van De Kijkuit, maar heeft nog nooit zo'n verbod meegemaakt. "Goeie reclame is dit natuurlijk niet."





Alternatieven

De komende weken probeert Hans het verlies zoveel mogelijk te compenseren. "We hebben voldoende alternatieven. Mensen kunnen hier muurklimmen, boogschieten, een hindernissenparcours afleggen, een variant van paintball spelen... Maar ja, het is natuurlijk warm en dan willen mensen het water op", beseft de zaakvoerder. "Gelukkig hebben we een mooie bar en gezellig terras, waar het ook zonder wateractiviteit aangenaam vertoeven is", besluit Innegraeve.





Door de slechte waterkwaliteit en de aanwezigheid van blauwalgen is het sinds gisteren ook verboden te zwemmen, kajakken of andere watersporten te beoefenen op en in het Boudewijnkanaal. Het is ook verboden schaaldieren en vissen uit het Boudewijnkanaal mee te nemen voor consumptie.