“Uitbating cafetaria Drogenbrood blijft zoals nu, ook met zwembad”





Bart Huysentruyt

23 februari 2019

16u50 0 Beernem De bezorgdheid die sportclubs uit Beernem hebben over de toekomstige uitbating van de cafetaria op sportpark Drogenbrood is onnodig. Dat zegt schepen van Sport Patricia Waerniers (CD&V) op een vraag van raadslid Vita Van Belleghem (CD&V).

Er heerst vooral ongerustheid omdat er een nieuw zwembad bij komt. “Het schepencollege deelt deze zorg”, zegt Waerniers. “We doen er alles aan om de cafetaria, nu nog zonder zwembad, in de toekomst hopelijk met zwembad, qua uitbating te laten verlopen zoals het nu wordt georganiseerd.” Van Belleghem is vooral bezorgd dat er clubs zouden bijkomen die gebruik maken van de cafetaria. “Er is nu al geen plaats meer voor extra kooien in de koelkamer. We moeten hier heel alert blijven.”