‘The Voice’ Kylan (9) steelt de show op nieuwjaarsdrink in Beernem Bart Huysentruyt

06 januari 2019

18u48 0 Beernem In Beernem is zondagvoormiddag massaal geklonken op het nieuwe jaar. Opvallend: de 9 jarige Kylan Van Den Berghe uit Oostveld, die Vlaamse bekendheid verwierf in The Voice Kids op VTM met zijn versie van ‘Leef’ van André Hazes Jr., zorgde voor de sfeer.

De aanzet werd gegeven door kersvers burgemeester Jos Sypré (CD&V), die alvast aankondigde dat de receptie elk jaar in een andere deelgemeente wordt gehouden. Volgend jaar is Sint-Joris aan de beurt. “Beste Beernemnaar”, zo eindigde Sypré. “Leef, alsof het je laatste dag is. Leef, alsof de morgen niet bestaat. Dat zijn niet mijn woorden, maar die van André Hazes Jr. Wij hebben onze eigen artiest en daar zijn we fier op.” Daarna begon Kylan aan zijn act. Het liedje is enorm populair geworden, onder meer dankzij het optreden van de jongen in The Voice Kids.