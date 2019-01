“Schaf weer kerstverlichting aan voor gemeentepleinen” Bart Huysentruyt

30 januari 2019

14u34 0 Beernem Gemeenteraadslid Kurt Vanneste (CD&V) pleit vanaf komend najaar weer voor kerstverlichting in de kernen van Beernem, Oedelem en Sint-Joris.

Hij uitte zijn ongenoegen over het gebrek aan sfeer tijdens de afgelopen eindejaarsperiode. “Twintig jaar geleden hebben we kerstverlichting op huurbasis aangekocht. Bij het begin van de vorige legislatuur is dat contract stopgezet. Toch moet het mogelijk zijn om toch iets sfeervollers op poten te zetten. Er zijn nieuwe technieken die verlichting mogelijk moet maken.” Schepen van Lokale Economie Ruben Strobbe (CD&V) begrijpt de suggestie. “Maar sfeer heeft een prijskaartje. Tot voor enkele jaren was dat 15.000 euro per jaar. We zijn wel bereid om de markt op te gaan en te kijken wat we met een kleine investering kunnen brengen. Ik leg die pistes voor aan Unizo en de raad voor Lokale Economie.”