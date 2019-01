“N-VA was ook achter onze rug bezig met coalitievorming” Bart Huysentruyt

21 januari 2019

11u25 0 Beernem Op de nieuwjaarsreceptie in De Kleine Beer heeft Jos Sypré, de nieuwe CD&V-burgemeester van Beernem, nog eens uitgehaald naar N-VA. “We krijgen het verwijt dat we onze vorige coalitiepartner buitenspel hebben gezet, maar ze waren zelf achter onze rug bezig", zei hij.

“Als wij op 14 oktober de verkiezingen gewonnen hebben, dan is het omdat we de beste lijst samenstelden, met daarop 25 steengoede kandidaten, allen geworteld in de Beernemse klei. We hadden een goede campagne, kwamen duidelijk in het straatbeeld, we hadden een inhoudelijk sterk programma en scoorden met #TeamJos als een groep waar iedereen echt mee telt”, opende Jos Sypré zijn speech.

Wat volgde was een opmerkelijke sneer naar N-VA. “Wij krijgen herhaaldelijk en tot vervelens toe de stempel van een linkse anti-coalitie die N-VA dumpte. Dat is niet fair. Als grootste partij van Beernem gingen we er met 10 procent op vooruit en strandden we met amper 80 stemmen van de absolute meerderheid. Maar liefst 14 CD&V’ers staan in de top-20 van de meeste voorkeurstemmen in Beernem. Een coalitie met sp.a en Groen was dan ook de meest logische keuze. Zeker wat betreft het vertrouwen en wederzijds enthousiasme dat we nu al merkbaar voelen. Zeker als je weet dat N-VA op 14 oktober voor 15 uur in de namiddag en ook de dagen ervoor tevergeefs probeerde om achter onze rug een meerderheidsakkoord te kunnen maken. Dat verhaal kwam nog nooit in de media, dat verhaal mag hier ook wel eens gezegd worden.”

Sypré wil nu vooruit kijken. Hij stelde zelfs al een ontwerp-bestuursakkoord voor. “We stappen samen vooruit voor een ondernemend en bruisend, een ecologisch en gezond en een sociaal en zorgzaam Beernem. Dat zal de kern van ons meerjarenplan worden. Concreet, vernieuwend, ambitieus en betaalbaar voor Beernem.”