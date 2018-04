"Hij wilde de oudste zijn. 't Is gelukt" FAMILIE EN MINISTER CREVITS OP BEZOEK BIJ MAURITS STAEL (106) BART HUYSENTRUYT

30 april 2018

02u33 0 Beernem De familie was gisteren op visite bij Maurits Stael (106), sinds kort de oudste man van het land. Van Vlaams minister Hilde Crevits kreeg hij stevige zoenen. "Toen mijn vader honderd werd, zei hij dat hij de oudste man wilde worden. 't Is hem nog gelukt ook", zegt zoon Frans.

Eten en drinken kan Maurits Stael nog als de beste, maar praten lukt niet meer zo goed. Af en toe probeert hij nochtans wel en herkennen zijn vier kinderen nog wat woorden. Zoals gisteren, toen hij van een glaasje cava mocht nippen. "Zo straf", grinnikte Maurits, een geboren Torhoutenaar uit een gezin van elf. "Van al zijn broers en zussen zijn er maar twee die de negentig jaar niét gehaald hebben", zegt zoon Frans. "Ook hun ouders hadden al goede genen: ze werden 97 en 99 jaar oud."





Naaimachines

In Torhout is Maurits een erg bekend figuur. Al in 1943, middenin de Tweede Wereldoorlog, startte hij een zaak in antiek. Maar toen hij merkte dat vooral de naaimachines erg in trek waren, speelde hij daar handig op in. Tot begin jaren zeventig zou hij de naaiwinkel Stael blijven leiden. De zaak bestaat overigens nog altijd: zijn kleinzoon is in de Zuidstraat aan het 75ste bestaansjaar bezig. "Begin jaren zeventig is hij met naaimachines op de markten gaan staan en heb ik de winkel overgenomen", vertelt zoon Frans. "Op die markten voelde hij zich thuis: vaak had hij een adresje waar hij na afloop nog kon nakaarten. Pa deed niks liever." Eenmaal met pensioen zag je Maurits, met rollator, vaak op de Markt van Torhout. Hij sprak iedereen aan. "Zelfs mijn kinderen kennen hem", zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V), die gisteren met een delegatie van het stadsbestuur van Torhout kwam klinken op de oudste man van het land.





Oud-strijder

"Eigenlijk is het jammer dat Maurits op zijn oude dag is uitgeweken naar Beernem. Maar hij wordt hier in woonzorgcentrum Rusterloo bijzonder goed omringd." Naast de goede genen verklaart Maurits' familie zijn gezegende leeftijd door een gematigde levensstijl. "Hoewel hij erg ondernemend was, heeft mijn vader ook niet té hard gewerkt", knipoogt zoon Chris. "Toen hij jonger was, dronk hij vaak een glaasje paardenmelk. Toen hij ouder werd, was het zijn droom om eeuweling te worden. En toen hij honderd werd, zei hij dat hij de oudste man van het land wilde worden. Of hij het nog goed beseft, weten we niet, maar het is hem nog gelukt ook."





Onlosmakelijk blijft Maurits in het Torhoutse collectieve geheugen ook als de oud-strijder die trots zijn vele medailles toonde. "Als hij de 107 haalt, krijgt hij er van de stad nog een medaille bij", belooft waarnemend burgemeester Kristof Audenaert (CD&V).