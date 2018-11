Basisschool Triangel organiseert slotshow voor Rode Neuzen Toon Verheijen

30 november 2018

Om de Rode Neuzenactie op een schitterende manier af te sluiten organiseerde basisschool Triangel in Vlimmeren vrijdag een grote slotshow. Het eindbedrag komt op 1.150 euro.

De actie voor Rode Neuzen werd samen met de ouderraad, oudercomi – T, opgestart. De voorbije weken was er een Rode Neuzenwinkeltje op de speelplaats waar iedereen de rode neuzen, cuberdons en zakjes snoep kon kopen. Daarnaast werden er in de klas rustmomenten georganiseerd en werd er rond de problematiek van Rode Neuzen gewerkt. De leerkrachten van de werkgroep KiVa en To en Tijn hadden het lumineuze idee om vandaag af te sluiten met een groots spektakel.

Er werd eerst wat duiding gegeven rond het Rode Neuzenthema met een stellingenspel. Daarna werden we verwend met optredens van de kinderen van onze school. Zingen, turnen, dansen, zelf muziek spelen. Alles was live. “We vielen van de ene verbazing in de andere. Zoveel talent hebben de kinderen van onze school”, aldus een fiere directie en leerkrachtenteam. “Als klap op de vuurpijl kwam er nog een internationale popgroep het festivalgedeelte afsluiten. De Spice Girls brachten hun eerste Belgische optreden na hun reünie in Vlimmeren.

Enkele bekende Vlamingen hadden een videoboodschap voor onze kinderen ingesproken. Het meest waren we onder de indruk van de videoboodschap die Jindra voor ons had ingesproken. Het lied ‘Geen paniek’ van Jindra was ons themalied van Rode Neuzen en om de slotshow af te sluiten hebben we op dit lied onze Rode Neuzendans met heel de school gedanst. Dit deden we met een hele grote groep ouders als supporters.

Het allerlaatste moment tijdens de slotshow was voor behouden voor het bekend maken van de opbrengst van onze verkoopactie. “Uiteindelijk hebben € 1150 ingezameld voor de Rode Neuzenactie. Omdat we een Rode Neuzenschool zijn geworden, krijgen we een deel van deze opbrengst terug. Met deze centen gaan we projecten rond de Rode Neuzenproblematiek in onze school verder uitwerken.