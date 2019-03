Ballet Attitude blaast veertig kaarsjes uit pakt uit met ‘Sleeping Beauty’: “Ooit gestart met dertien dansers” Sam Vanacker

26 maart 2019

13u56 0 Attitude bestaat veertig jaar en laat dat niet onopgemerkt voorbij gaan. De oudste balletschool van Tielt zet de verjaardag stevig in de verf en spaarde kosten noch moeite voor de productie van ‘Sleeping Beauty’. Tussen 19 en 22 april zijn er zes voorstellingen gepland in de Europahal.

“Sleeping Beauty of Doornroosje op de muziek van Tsjaikovki is een vaste waarde binnen het klassieke balletrepertorium”, steekt Mia Callewaert (62) van wal. “Al is de voorstelling meer dan louter ballet. In het voorprogramma leven de jongens zich uit met break en hiphop terwijl er ook elementen van musical, jazz en showdans voor de meisjes in verwerkt zijn. Alles samen hebben we meer dan tweehonderd nieuwe kostuums klaar en tijdens de show zorgen bewegende decors en sfeerbeelden voor nog meer spektakel.”

Al veertig jaar is de school onlosmakelijk verbonden aan de naam van Mia Callewaert, choreografe, gepensioneerd kleuterjuf en Tielts gemeenteraadslid. Zij stichtte de school veertig jaar geleden. “Eigenlijk begint het verhaal van Attitude in september 1978", zegt ze. “Toen werd ik gevraagd om een twee uurtjes balletles te geven in de nieuwe sporthal van Kruishoutem. Er waren toen dertien dansers, maar dat aantal is blijven groeien, zeker toen ik in 1998 versterking kreeg van mijn dochter Annelies en we samen een afdeling opgericht hebben in Tielt.”

Nadat Annelies Eggern na haar dansstudies aan boord kwam breidde ook het aanbod van de school fors uit. “Dankzij onze bijzonder enthousiaste docenten kunnen onze dansers behalve van ballet vandaag ook proeven van musical , jazz , hiphop en hedendaagse dans. Zowel Annelies, ikzelf en de andere acht docenten dragen vriendschap, respect en waardering hoog in het vaandel. Telkens zoeken we naar het perfecte evenwicht tussen techniek en passie. Verder proberen we ook onze dansers respect voor hun eigen lichaam bij te brengen. Snoep , chips en kauwgom als tussendoortjes zien we bijvoorbeeld liever niet.”

Een kaartje voor de voorstelling kost 16 euro en kan gereserveerd worden via attitude@telenet.be of 09/328.66.45. De voorstellingen staan gepland op vrijdag 19 april (20 uur), zaterdag 20 april (15 uur en 20 uur), zondag 21 april (15 uur en 20 uur) en maandag 22 april (20 uur).