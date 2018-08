Zwembad Keiheuvel uur vroeger open 07 augustus 2018

02u52 0

Omdat de tropische temperaturen blijven aanhouden zal het openluchtbad van recreatiedomein Keiheuvel in de 17de Esc. licht Vliegwezenlaan 14 tot en met morgen een uur vroeger opengaan. In plaats van om 11 uur kan men er al om 10 uur terecht. Het zwembad blijft iedere dag open tot 20 uur. De speeltuin is toegankelijk tot 21 uur. (EJM)