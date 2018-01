Zorgproject verenigt jonge ouders en zwangere vrouwen 25 januari 2018

02u32 0 Balen Hilde Curinckx uit Balen-Olmen start op maandag 29 januari met een uniek project waarbij zwangere vrouwen en jonge ouders rond hun specifieke problemen en vragen bij mekaar gebracht worden. Het project komt vanuit de Verenigde Staten en Canada naar Europa overgewaaid en heet 'CenteringParenting' en 'CenteringPregnancy'.

Hilde zal de sessies organiseren in de lokalen van Groepspraktijk OM+ in de Olmense Markt in Balen-Olmen op dinsdagen en in de Sint-Paulusstraat 53 in Mol, telkens vanaf 13.30 uur.





"Het is mijn doelstelling om ouders samen te brengen en hen op een heel interactieve manier te informeren omtrent de problemen en vragen die bij zwangere vrouwen en jonge ouders leven. Daarmee wil ik een zorg aanbieden die gebaseerd is op zowel de klinische ervaring van zorgverleners in deze branche als op basis van wetenschappelijk onderzoek. Ik wil dit op zeer laagdrempelige, plezante manier doen. En dat zowel in groep als individueel. De ervaringen van CenteringParenting en CenteringPregnacy in de VS, Canada en Nederland leren dat er vele positieve zwangerschapsuitkomsten voor zowel moeder als kind het gevolg zijn van deze praktijken. Dat uit zich dan in veel minder vroeggeboorten en veel minder depressies na de geboorte.", aldus Hilde Curinckx. (EJM)





Hilde is bereikbaar op nummer 0498/13.82.31 of via





hcurinckx@gmail.com.