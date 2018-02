ZooRun Natuurloop steunt Kinderkankerfonds 17 februari 2018

02u44 0

De Pettige Pony's, een groep sportieve Olmenaren met een sociaal kloppend hart, en de Olmense Zoo slaan de handen in mekaar en organiseren op zondag 4 maart de ZooRun Natuurloop. De volwassen deelnemers hebben de keuze uit 3 afstanden: 5, 10 en 15 km. Er kan vrij gestart worden tussen 8.30 en 11 uur. De Kids-Run is 500 meter lang en kronkelt volledig door de Olmense dierentuin. De kids lopen om 10 uur en 10.30 uur. Start en aankomst van de natuurloop voor volwassenen is eveneens in de Olmense Zoo aan de Bukenberg 45 in Balen-Olmen. In de Olmense Zoo zijn verwarmde kleedruimten en douches voorzien. Sporttassen worden gratis bewaard tot 13 uur.





De ZooRun is een natuurloop gecombineerd met een gratis zoobezoek. Deelnametickets kosten in voorverkoop 6 euro via webshop.olmensezoo.be. Aan de kassa kosten deelnametickets 9 euro. De pettige Pony's en de Olmense Zoo schenken de opbrengst van de ZooRun aan de vzw Kinderkankerfonds. (EJM)