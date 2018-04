Zevende fietspunt van provincie geopend aan station 10 april 2018

Gedeputeerde Peter Bellens (CD&V) en Balens schepen voor Mobiliteit Werner Hens (sp.a) openden gisteren aan het station in Balen een nieuw fietspunt. Meteen het zevende fietspunt in de provincie Antwerpen.





Treinreizigers die per fiets naar het station van Balen komen, kunnen vanaf nu rekenen op de aanwezigheid van medewerkers van vzw De Sprong (sociale tewerkstelling). "Zij zorgen voor de netheid van de fietsenstalling, het verwijderen van sluikafval en onkruid, labelen van fietsen, weghalen van "weesfietsen", ruimen van sneeuw.





Een fietser kan De Sprong bellen en een klein mankement zoals een kapotte rem, zal opgelost zijn tegen dat de reiziger weer in Balen aankomt. Er staat zelfs een vervangfiets ter beschikking.", zegt schepen Werner Hens. (EJM)