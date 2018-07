Zeven vrijdagen genieten op Ter Hoolst Zomert 19 juli 2018

Bij Feestzalen Ter Hoolst aan de Olmensebaan in Balen kan je de volgende zeven vrijdagen terecht voor lekker eten, ambiancemuziek en een zomerse sfeer in een groen kader. Uitbaters Rob Geubbelmans en Hilde Bertels en hun Ter Hoolst-team serveren tot het einde van de zomervakantie iedere vrijdag een portie Ter Hoolst Zomert. Om 19 uur openen de deuren van het domein voor het publiek. "Wie inschrijft voor het menu of buffet betaalt daar uiteraard voor, wie niet eet, mag gratis binnen. De optredens starten telkens om 21 uur", zegt Rob Geubbelmans.





Vrijdag 20 juli is Jo Vally de muzikale gast en wordt een menu aan tafel geserveerd. Een zelfde scenario is er op 17 augustus met Willy Sommers als gast. Andere arrangementen zijn: Lissa Lewis en John Vleugelers met als thema België-Holland (buffet) op 27 juli, Ive Renaarts met als thema Vlaams (barbecue) op 3 augustus, Luc Steeno (koud en warm buffet) op 10 augustus, Robby Longo met als thema Western (barbecue) op 24 augustus en de live band Kontrair met als thema Vlaams (breugeltafel) op 31 augustus.





Info en reserveringen: tel. 0498/74.50.47 en 014/81.10.12 en www.terhoolst.be. (EJM)