Woonzorgcampus Orelia Keiheuvel geopend 29 juni 2018

In de Kapelstraat 130 in Wezel opende woonzorgcampus Orelia Keiheuvel de deuren. Het splinternieuwe, hedendaagse complex werd opgetrokken pal naast Home Keiheuvel dat decennia lang dienst deed als rusthuis. Alle bewoners van het voormalige Home Keiheuvel namen hun intrek in Orelia Keiheuvel. Het complex is eigendom van moederbedrijf Palmyra Brands met hoofdzetel in Wommelgem.





"Orelia Keiheuvel biedt woongelegenheid aan 70 ouderen, die zijn gehuisvest in 49 woonzorgkamers met badkamer en 8 assistentiewoningen. In de kamers voor kortverblijf kunnen ouderen terecht voor revalidatie na bijvoorbeeld een operatie. Of om hun mantelzorger even te ontlasten. De bewoners hebben er vanuit de leefruimte en hun kamers een goed zicht op de omliggende natuur. Ons complex grenst immers pal aan natuurdomein Keiheuvel. Met zo'n 30 mensen per leefgroep is het hier kleinschalig en familiaal wonen. In het najaar van 2019 wordt het aantal assistentiewoningen aangevuld tot 35, daarvoor worden momenteel de funderingen gelegd op de plaats van het oude Home Keiheuvel. De bewoners van zo'n flat kunnen deelnemen aan de activiteiten en gebruik maken van de assistentie van het woonzorgcentrum. Zo is extra hulp in geval van nood altijd vlakbij. Onze gezellige cafetaria met terras staat open voor iedereen die even een praatje wil komen slaan", aldus campusdirecteur Luc Griep.





Wie vrijblijvend informatie wenst over woonzorgcampus Orelia Keiheuvel kan bellen naar 014/81.75.26 of mailen aan keiheuvel@orelia.be. (EJM)