Woning tijdelijk onbewoonbaar door rookschade Peter Vanderveken

16 maart 2019

19u32 0 Balen Zaterdagochtend omstreeks 9 uur werd een bewoonster van de Rusvenstraat in Balen opgeschikt door een rookontwikkeling tussen het plafond en de zolder. Brandweer zone Kempen kwam ter plaatse maar kon niet verhinderen dat de woonkamer tijdelijk onbewoonbaar was.

De vrouw merkte een stevige rookontwikkeling op onder het dak, vermoedelijk is de brand ontstaan aan de schouw van de woning. Brandweer zone Kempen moest een gedeelte van het plafond openbreken om de brand te kunnen detecteren. Vermoedelijk is het vuur uit zichzelf gedoofd door een gebrek aan zuurstof in de ruimte.

“Toen ik de rook opmerkte heb ik meteen mijn man gecontacteerd”, zegt de bewoonster. “Aangezien mijn man zelf brandweerman is in Vilvoorde keerde hij meteen huiswaarts.”

Het woongedeelte van de woning is onbewoonbaar, ook de rest van de woning liep grote rookschade op. De bewoners kunnen momenteel bij de buren overnachten.

De bewoners waren momenteel de woning aan het renoveren, hoe de brand is kunnen ontstaan is niet duidelijk.