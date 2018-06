WK-scherm in Ter Hoolst 09 juni 2018

In Feestzalen Ter Hoolst aan de Olmensebaan 138 in Olmen worden in de feesttent de WK-wedstrijden van de Rode Duivels uitgezonden. De toegang is gratis, dranken en hapjes worden aan democratische prijzen verkocht. Na de wedstrijd kan er nagepraat worden bij aangepaste muziek. De openingsuren van Ter Hoolst zijn: op maandag 18 juni van 15.30 uur tot middernacht, op zaterdag 23 juni van 12 uur tot middernacht en op donderdag 28 juni van 18 uur tot middernacht.





(EJM)