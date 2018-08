Willy Sommers bij Ter Hoolst Zomert 17 augustus 2018

Op het programma van Ter Hoolst Zomert staat vandaag bij Feestzalen Ter Hoolst aan de Olmsebaan 138 een culinair-muzikale avond op het programma met als speciale gast Willy Sommers. Om 19 uur start de bediening aan tafel voor een uitgebreid en zeer gevarieerd menu met dranken, aan 49 euro per persoon. Inschrijven voor het menu kan telefonisch via 014/81.10.12 en 0498/74.50.47. Het optreden van Willy Sommers begint omstreeks 21 uur. Het optreden is gratis. Dranken zijn te bekomen aan democratische prijzen. Info: www.terhoolst.be.





(EJM)