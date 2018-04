Wie plaatst groot scherm tijdens WK voetbal? 30 april 2018

Horecazaken of verenigingen die deze zomer een evenement rond het WK voetbal of de wedstrijden van de Rode Duivels op grote schermen plannen, kunnen dat melden aan de gemeente via het e-loket op www.balen.be.





Alle gemelde lokaties worden vervolgens vermeld op de gemeentelijke communicatiekanalen en in de rubriek www.balen.be/rodeduivels. Info: Infodienst - communicatie, tel. 014/74.40.30 of via info@balen.be. (EJM)