Wie bedenkt T-namen voor vier wolvenpups? 01 juni 2018

Balen Tasha, Tulok of Titus... Het zijn maar enkele van de vele naamvoorstellen die de Olmense Zoo gisteren binnenkreeg. De dierentuin lanceert een oproep om namen te bedenken voor de vier wolvenpups die er zijn geboren.

De wolvenkenner van de Olmense Zoo ontdekte op zaterdag 21 april dat het alfakoppeltje Zlatan en Cayuse voor nakomelingen had gezorgd. Vier schattige Hudson Bay-pups werden met behulp van een camera in het wolvenhol gespot. Nadat ze de voorbije weken af en toe uit hun hol kwamen piepen, zijn de vier pups nu klaar om de 'wereld' te verkennen. "Het geslacht van elk van de vier pups zal pas binnenkort kunnen worden bepaald tijdens een controle door de dierenarts", zegt Robby Van der Velden, bioloog en curator bij Olmense Zoo. "Als we Hudson-wolven van dezelfde leeftijd vinden, dan overwegen we om de kleintjes op termijn een eigen roedel te laten starten, bijvoorbeeld tussen onze beren."





De Olmense Zoo lanceerde gisteren een oproep voor het publiek om mee na te denken over de namen voor de vier wolfjes. "De kleine wolven doen het goed, alleen hebben de kleintjes nu nog een naam nodig. Voor zover we van enkele sterk ingezoomde foto's konden afleiden, zit er al minstens één mannetje en één vrouwtje bij. We zoeken dus zowel jongens- als meisjesnamen beginnend met de letter T, en liefst met een betekenis van Canadese oorsprong."





Ideeën kunnen tot 15 juni op de facebookpagina van de Olmense Zoo worden achter gelaten. (JVN)