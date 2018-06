Werner Hens trekt sp.a Balen 2025 26 juni 2018

02u31 0 Balen De Balense socialisten trekken naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober onder naam sp.a Balen 2025. Huidig eerste schepen Werner Hens blijft de kopman. Ook de huidige andere schepenen Zjeen Reynders en Vincent Kolen nemen prominente plaatsen in op de lijst.

"Met sp.a Balen zetten we vorig jaar reeds een vernieuwingsoperatie in", zegt Werner Hens. "Na de campagne 'Balen 2025, jij maakt Balen', met een ruime bevraging, boden zich spontaan mensen aan die met ons de toekomst van onze gemeente willen uittekenen. Het doel van Balen2025 was om in een open geest en zonder beperkingen bij burgers input te verzamelen voor een gedragen programma naar de volgende legislatuur toe. Partijlidmaatschap was niet vereist. Integendeel, wij wensen uit het partijpolitieke denken uit te treden. De grondtoon van Balen 2025 is: een warme samenleving waarin iedereen zich goed voelt, de toekomst van onze gemeente op een moderne, progressieve manier vorm geven met behoud van onze Kempische eigenheid en voor alle mensen, ongeacht afkomst, geslacht of leeftijd. Daarom gaan we als sp.a-afdeling uit van de kracht van sp.a als bekwame lokale beleidspartij die gedurende de voorbije 12 jaar mee haar stempel heeft gedrukt op vele dossiers die tot een goed einde werden gebracht en anderzijds geven wij ruimte en kansen aan de vernieuwende en open frisse beweging die Balen 2025 is. Onze uiteindelijke lijst voor 14 oktober is een mix van ervaring en vernieuwing, van sp.a-leden en verruimers. 17 van de 27 kandidaten zijn nieuw ten opzichte van onze lijst van 2012."





(EJM)