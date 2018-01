Werken nieuw fietspad N136 starten vandaag 02u24 0 Balen De aanleg van fietspaden langs de N136 tussen Balen-Centrum en Mol-Rauw start vandaag.

De aannemer begint met het rooien van de bomen en het verwijderen van alle achtergebleven hagen, hekken en brievenbussen in de voortuinen. Die werken starten aan rotonde Soef en zullen een maand duren. Aan de werfzone wordt de weg afgesloten. Eind januari starten de nutsmaatschappijen met het vernieuwen en ondergronds brengen van kabels en leidingen. Ook deze werken starten aan de Soef in Balen. Omdat het grootste deel van deze werken in de bermen gebeurt, blijft beurtelings verkeer mogelijk. Zodra de nutsmaatschappijen voorbij het kruispunt met de Wezelbaan zijn (verwachte periode is eind april), start aannemer Deckx met de aanleg van de fietspaden.





Meer info bij de dienst Openbare Werken in Balen op 014/74.40.70 of via wegenwerken@balen.be en bij de dienst Openbare Werken in Mol op 014/33.08.19 of via openbarewerken.admin@gemeentemol.be. (EJM)