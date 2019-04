Weer drie dagen feest tijdens Balen Jaarmarkt Wouter Demuynck

04 april 2019

12u23 0 Balen Komende zaterdag gaat Balen Jaarmarkt weer van start. Zaterdag opent de kermis om 17 uur met een familiedag, zondag begint de traditionele kermisdag vanaf 13 uur. Maandagvoormiddag verwacht men vanaf 8 uur weer heel wat volk voor de gezellige kraampjesmarkt in de centrumstraten, in de namiddag wordt er weer afgesloten met kermisplezier.

Erfgoed Balen zorgt van vrijdag 5 t.e.m. maandag 8 april bovendien voor een uitgebreid ontspanningsprogramma voor jong en oud tijdens Balen Jaarmarkt in een nostalgische spiegeltent op de parking van vrijetijdscentrum De Kruierie. De toegang is telkens gratis. Zo is er zondag vanaf 14 uur een praatcafé met doorlopend muziek van dj Music Time, zaterdagavond vanaf 19 uur geeft het live-orkest The Jackets een concert. In PC Centrum is er daarnaast maandag een Jaarmarktrestaurant.

Balen Jaarmarkt zal voor enige verkeershinder zorgen. Nog tot dinsdagochtend 9 april geldt er een parkeerverbod in de centrumstraten (Markt, Stationsstraat, Stationsplein, Bevrijdingsstraat, Alfons Dierckxstraat, deel Benoit Belmansstraat). Op maandag 8 april is er vanaf 6 uur ook een parkeer- en doorgangsverbod voor auto’s voor de kraampjesmarkt. Er is een omleiding via Deliestraat, Europalaan en Vredelaan. Het kruispunt op de Markt en de aanpalende straten blijven ook tot dinsdagochtend 7 uur afgesloten voor de veiligheid van de kermisgangers.