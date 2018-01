Vuurwandeling in Olmense Zoo 25 januari 2018

In de Olmense Zoo (Bukenberg 45, Balen-Olmen) gaat zaterdag 27 januari de Vuurwandeling door, een sfeervolle avondwandeling met verschillende vurige stopplaatsen. Van 17 tot 19 uur zijn er diverse eet- en drankstands en voor de kinderen is er randanimatie (knutselwokshop, kindergrime) op het vuurplein. Om 19 uur begint de vuurwandeling met verrassende stopplaatsen in het park. Het evenement wordt afgerond met een een vurige slotshow om 21.30 uur.





Inkomkaarten kosten 8 euro voor volwassenen, 7 euro voor kinderen van 3 tot en met 11 jaar.