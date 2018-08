Vuur in tuinhuis verspreidt zich naar bos 13 augustus 2018

02u26 0 Balen Aan Grees in Balen is zondagmiddag brand ontstaan in een tuinhuis. Het vuur verspreidde zich snel naar de vegetatie en een bos in de buurt. De brandweer kon de woningen wel vrijwaren. De oorzaak wordt onderzocht.

De brand brak uit in de tuinberging van een huis. "Het vuur is overgeslagen op de vegetatie. Die is over een grote oppervlakte weggebrand", vertelt een woordvoerder van de politie Balen-Dessel-Mol. Ook een stukje bos ging mee in vlammen op. Daarbij werd ook een houten buitenverblijf vernield. De brandweerkorpsen van Balen, Mol en Geel gingen ter plaatse om de vlammen te bestrijden. "Zij konden voorkomen dat het vuur oversloeg op woningen in de buurt. Eén bewoner is wel even uit voorzorg uit zijn woning gehaald."





De voorbije weken werd Balen en omgeving geteisterd door een pyromaan. Het is nog niet duidelijk of het vuur ook dit keer is ontstaan door kwaad opzet. (JVN)