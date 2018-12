Vrouw op heterdaad betrapt bij diefstal van 700 euro aan kleren Kristof Baelus

03 december 2018

11u29 0 Balen Regina W. werd op heterdaad betrapt tijdens een winkeldiefstal in een JBC-filiaal in Balen. Bij het verlaten van de winkel werden twee klanten gecontroleerd. Regina W. had vijf kledingstukken uit de winkel bij haar.

De vijf kledingstukken hadden een totale waarde van meer dan 700 euro. Nadat de politie ter plaatse was gaf de vrouw in haar verklaring ook meteen toe dat ze de spullen gestolen had. Na een huiszoeking in haar woning troffen de speurders nog twee gestolen kledingstukken aan, afkomstig van een andere winkel.

“De feiten dateren van een zeer moeilijke periode uit het leven van mijn cliënt, ze had ook net een zware scheiding achter de rug. Op zulke momenten heeft mijn cliënte het soms moeilijk en doet ze dingen die niet kunnen.” zegt haar raadsman.

De vrouw zou volgens het OM veel baat hebben bij begeleiding.

Het vonnis zal volgen op 7 januari.