Vrouw&Maatschappij steunt Het Lichtpunt 13 februari 2018

02u45 0

Vrouw&Maatschappij Balen, een onderafdeling van CD&V, schonk de opbrengst van haar quiz aan Het Lichtpunt Welzijnsschakel Balen. Het Lichtpunt mocht de cheque van 500 euro in ontvangst nemen uit handen van Nele Kerkhofs.Dat gebeurde tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Balense CD&V. Het Lichtpunt verenigt een groep mensen met en zonder armoede die samen strijden tegen armoede en sociale uitsluiting. "Onze quiz, Ladies Know Better, was er een door en voor vrouwen. Het was onze allereerste quiz en met de opbrengst zijn we best tevreden", aldus Nele Kerkhofs.





(EJM)