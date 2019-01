Vrouw aangereden bij oversteken JVN

28 januari 2019

16u17 0

In de Vaartstraat in Balen is maandagmiddag rond 12 uur een voetgangster aangereden door een auto. Het ongeval gebeurde op het moment dat de vrouw de straat wilde oversteken. Het slachtoffer kwam ten val en is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.