Vragen over sociale tegemoetkomingen? Ga langs bij de ViA-mobiel

15 november 2018

De Balense bevolking kan voor alle mogelijke informatie omtrent sociale tegemoetkomingen en uitkeringen en andere financiële ondersteuning nu ook terecht bij de ViA-mobiel. ViA staat voor Vragen, Informatie en Advies.



Het voertuig wordt bemand door medewerkers van de sociale dienst van het OCMW, medewerkers van CM en De Voorzorg en specialisten van hulpverlenende instanties.



De ViA-mobiel zal op geregelde tijdstippen opgesteld worden in de gemeente Balen. Dat moet de drempel lager maken voor personen die vaak aarzelen om op zoek te gaan naar hulp bij vragen rond tegemoetkomingen en uitkeringen. ViA geeft niet alleen advies, het helpt ook bij het invullen van documenten en bij vragen naar ondersteuning of hulpverlening op alle levensdomeinen.

In juni 2019 loopt dit proefproject af en volgt er een evaluatie en de beslissing of ViA zal verdergezet worden of niet.Het ViA-project wordt gefinancierd door Leader, het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling.

Meer info: Ann Maes, stafmedewerker OCMW Balen, ann.maes@ocmwbalen.be, tel. 0475/10.62.97.