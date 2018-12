Voormalig cowboydorp wordt deel van natuurgebied Trekpleister voor Wilde Westenfans volledig gesloopt Jean Eykmans

03 december 2018

16u40 1 Balen De laatste restanten van het verlaten cowboydorp Centennial City in de Vloedbeemdenstraat in Olmen zijn afgebroken. Op de plaats waar sinds 1986 wekelijks tientallen ‘cowboys’zich onderdompelden in de sfeer van de Far West wordt plaats gemaakt voor de uitbreiding van natuurgebied Griesbroek.

Clouseau kwam ooit een clip opnemen in Centennial City. Het pand werd na een overstroming onbewoonbaar verklaard en de eigenaars verkochten het cowboydorp aan Natuurpunt. Het gebied maakt deel uit natuurgebied het Grote Netewoud en is Europees beschermd.

“De vernieuwde wandeling in het Griesbroek, die in augustus 2017 feestelijk werd geopend, start bij de cowboysite. Waar de wandelaars tot op heden nog op het asfalt van de voormalige parking en de koterij botsten, zal deze hele zone in de nabije toekomst geïntegreerd worden in het bestaande bos. Aangezien Centennial City bij veel mensen uit de buurt herinneringen oproept, willen we op de site wel een verwijzing maken naar het legendarische cowboydorp door onder meer de oude wegwijzer te laten staan”, zegt Dirk Geenen van Natuurpunt Balen-Nete.

De werken kaderen in het Europees project LIFE Grote Netewoud. “De natuurverenigingen betrachten in de Netevallei een robuust natuurgebied te bouwen waarin zeldzame soorten als de otter en de zwarte ooievaar zouden kunnen leven. Tegelijk wordt ook werk gemaakt van avontuurlijke natuurbeleving op kindermaat”, voegt Hendrik Moeremans van Natuurpunt er aan toe.

Sheriff Cole Younger

In 1986 viel het oog van Antwerpenaar en Far Westfanaat Guy Flass (76) op het gebied in de Olmense Vloedbeemden. “Samen met mijn vrouw stampte ik Centennial City uit de grond. Er waren toen al clubs in de provincies Antwerpen en Limburg maar de afstand daartussen werd wat groot voor de westernliefhebbers. Olmen bleek voor velen de ideale afstand van hun thuisadres, al bleef menigeen na een zware avond de nacht doorbrengen in de City”, herinnert Guy - alias Sheriff Coly Younger - zich nog levendig.

“Het is voor ons altijd een bijzonder fijne hobby geweest. Mijn vrouw is spijtig genoeg overleden. Ik ga nu soms nog naar samenkomsten in westerndorpen zoals de El Paso in Wuustwezel, naar Grote Brogel of naar de oudste club in ons land in Tremelo. Puur voor het amusement en de fijne vrienden.”

In de periode 2007-2008 werden bouwovertredingen vastgesteld in het cowboydorp. “Daar kwam dan nog een overstroming bovenop zodat de City onbewoonbaar werd. Natuurvereniging Natuurpunt aasde al langer op de grond waar ons cowboydorp op stond en na die tegenslagen lag een noodgedwongen verkoop voor de hand. Het einde van een tijdperk.”, mijmert Guy Flass die nu alleen woont in Balen-Hulsen.