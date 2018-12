Voormalig cowboydorp Centennial City wordt deel van natuurgebied Griesbroek Jean Eykmans

03 december 2018

De laatste bouwvallige restanten van het verlaten cowboydorp Centennial City in de Vloedbeemdenstraat in Olmen zijn afgebroken. Op de plaats waar in de jaren 70-80 wekelijks tientallen “cowboys” samenstroomden en zich onderdompelden in de sfeer van de Far West wordt plaats gemaakt voor de uitbreiding van natuurgebied Griesbroek waar het cowboydorp middenin ligt. Van het legendarische cowboydorp restte enkel nog een asfalten parking, een loods en de saloon waar vele cowboys onvergetelijke feestjes bouwden en ook de jeugd van Olmen en omliggende dorpen uit de bol gingen. Clouseau kwam er ooit een clip opnemen. Een Antwerps echtpaar bleef in Centennial City wonen tot in 2016. Het pand werd na een overstroming onbewoonbaar verklaard en het echtpaar verkocht het cowboydorp aan Natuurpunt. Het gebied maakt deel uit natuurgebied het Grote Netewoud en wordt Europees beschermd.

“De vernieuwde wandeling in het Griesbroek, die in augustus 2017 feestelijk werd geopend, start bij de cowboysite. Waar de wandelaars tot op heden nog op het asfalt van de voormalige parking en de koterij botsten, zal deze hele zone in de nabije toekomst geïntegreerd worden in het bestaande bos. Aangezien Centennial City bij veel mensen uit de buurt herinneringen oproept willen we op de site wel een verwijzing maken naar het legendarische cowboydorp door onder meer de oude wegwijzer te laten staan.”, zegt Dirk Geenen van Natuurpunt Balen-Nete. De werken kaderen in het Europees project LIFE Grote Netewoud, dat nog loopt tot augustus 2020. Door het aaneensluiten, herstellen en ontwikkelen van de natuur proberen we in deze vallei een robuust natuurgebied te bouwen waarin zeldzame soorten als de otter en de zwarte ooievaar zouden kunnen leven. Tegelijk wordt ook werk gemaakt van avontuurlijke natuurbeleving op kindermaat.”, voegt Hendrik Moeremans van Natuurpunt er aan toe.