Voordracht palliatieve zorgen 24 februari 2018

02u29 0

Tijdens de open algemene vergadering van de Seniorenraad op dinsdag 27 februari zal een spreker van Ispahan Palliatieve Zorgen Kempen de werking van deze vzw komen toelichten. Die samenkomst vindt plaats van 13.30 tot 16.30 uur in vrijetijdscentrum De Kruierie, Bevrijdingsstraat 1. Op jaarbasis ondersteunt Ispahan Kempen ongeveer 620 patiënten en hun familie verspreid in de Kempen.





Tijdens de voordracht worden antwoorden geformuleerd op vragen als: wat is palliatieve zorg?, wanneer kan je er beroep op doen? en wat kost dit?





De toegang is gratis. (EJM)