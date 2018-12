Voorbijganger praat anderhalf uur in op jonge vrouw (19) en voorkomt zelfmoord door haar uit kanaal te halen Redactie

20 december 2018

10u46 0 Balen Een toevallige voorbijganger heeft woensdagnamiddag in Balen de zelfmoord van een jonge vrouw uit Mol voorkomen. Hij kwam de vrouw tegen aan het kanaal en praatte anderhalf uur lang op haar in. Toen de vrouw toch sprong, haalde hij haar uit het water.

Een getuige merkte de jonge vrouw van 19 jaar woensdagnamiddag rond 16 uur op aan de Jachtlaan in Balen. De voorbijganger merkte dat er iets aan de hand was. “De man heeft de vrouw aangesproken. Zij had de intentie om in het kanaal te springen”, vertelt een woordvoerder van de lokale politie Balen-Dessel-Mol. “Er volgde een gesprek van ruim anderhalf uur.”

De vrouw verbood de getuige meermaals om de hulpdiensten te verwittigen. Na een gesprek van ruim anderhalf uur sprong ze toch in het kanaal. “De getuige is er in geslaagd om haar terug op het droge te krijgen, zonder zelf in het water te gaan”, aldus nog de politie. “De vrouw is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.”

Familie van de vrouw had woensdagnamiddag bij de politie aangifte gedaan van een onrustwekkende verdwijning. Familie en politie wisten op dat moment nog niet wat zich aan het kanaal in Balen aan het afspelen was.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.