Volleybalclub viert 50ste verjaardag met expo 02 maart 2018

02u33 0 Balen Voor haar Jaarmarkttentoonstelling kiest de Olmense Vereniging voor Heemkunde en Geschiedenis dit jaar voor de Olmense Volleybalclub (OVC), die 50 jaar bestaat.

Van 4 tot 7 maart is er in de oude pastorij van Olmen (Pastorijstraat) een tentoonstelling te bezoeken waarin de rijke clubgeschiedenis in woord en beeld getoond wordt.





De club ontstond in 1968 toen enkele enthousiastelingen in de Hofstraat ('t Hoveke) op een braakliggend stuk grond begonnen geregeld volleybal te spelen.





Omdat er in competitie niet op zand mocht gespeeld worden, verhuisde het terrein naar het Olmens marktplein, vlak voor de deur van Café De Zwaan, de pleisterplaats van de club. Nu spelen de blauw-gelen in de sporthal in de Schoolstraat. Naast het volley zijn de OVC-leden ook erg actief in het Olmense carnavalgebeuren met de partij Blauw-Geel.





De organisatie van de Paasjogging - op Paasmaandag - staat dit jaar reeds voor de 31ste keer op het programma van de club.





4 tot 7 maart

Tijdens de tentoonstelling zullen er tientallen foto's, een film van een stratentornooi in de jaren 70, krantenknipsels en oude uitrustingen te zien zijn.





De tentoonstelling is gratis te bezoeken op 4 maart van 10 tot 18 uur, en op 5, 6 en 7 maart van 13 tot 17 uur. (EJM)