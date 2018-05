Volkssportnamiddag voor 55-plussers 03 mei 2018

02u44 0

De gemeentelijke seniorenraad en sportdienst organiseren op maandag 7 mei een volkssportnamiddag voor 55plus-ers. Van 13.30 tot 17 uur gaat men in sportcomplex aan Hoolsterberg 36 op zoek naar de beste vrouwelijke en mannelijke volksspeler van 2018. Deelnemen kost 3 euro, inclusief een lunchpakket. Wie nog wenst in te schrijven kan dat in vrijetijdscentrum De Kruierie (Bevrijdingsstraat 1) of via de seniorenbonden. (EJM)