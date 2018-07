Vliegveld Keiheuvel weer open, fly-in kan doorgaan 26 juli 2018

Het vliegveld van de Koninklijke Aero Club Keiheuvel is gisteren weer opengesteld. Het vliegveld werd vorige week gesloten wegens veiligheidsreden, en dat voor het eerst in 60 jaar.





Door de lange periode van droogte werd de ondergrond dermate onveilig dat het landen van de vliegtuigen erg gevaarlijk werd. "Zowel onze eigen leden als piloten van andere clubs kunnen vanaf nu opnieuw opstijgen en landen op Keiheuvel. Gedurende zeven dagen sproeide een firma iedere dag 75.000 liter water op het veld. Daardoor werd de ondergrond opnieuw voldoende stevig. Gelukkig hebben we dit tijdig kunnen oplossen. Volgend weekend vindt hier immers onze jaarlijkse fly-in plaats, een van de hoogtepunten van het jaar waarop we tal van pareltjes van oude toestellen mogen verwelkomen. Er geldt wel een rookverbod", zegt Gunther Swerts namens ACK Keiheuvel. (EJM)