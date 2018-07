Vliegveld Keiheuvel overrompeld tijdens Fly-In 30 juli 2018

De 2 daagse Fly-In op vliegveld Keiheuvel kreeg een massa volk over de vloer. Vooral gisteren keken jong en oud zich de ogen uit bij het bewonderen van de vele vooral oude vliegtoestellen. Het aanbod was zeer ruim: motorvliegtuigen, zweeftoestellen en helikopters stonden opgesteld op het vliegveld en konden van kortbij bekeken worden terwijl de eigenaars tekst en uitleg gaven aan het publiek. Een ietwat felle zuidwestenwind speelde de opstijgende en landende toestellen soms parten maar de ervaren piloten konden het voorziene luchtprogramma toch afwerken, en dat uiteraard tot groot genoegen van het publiek. De uitschieters van de Fly-In waren de Beech Staggerwing van bouwjaar 1938, een historische zakenjet uit de USA, en de Pilatus PC12 waarmee de firma Next Gen Aviation uit Deurne vooral zakenvluchten maakt met 6 tot 8 passagiers. Ook de SV4-dubbeldekker uit 1954, een voormalig opleidingstoestel van het Belgisch leger, genoot veel aandacht van het publiek. Wie zelf even piloot wilde zijn kon terecht bij de simulatoren van de Belgian Virtual tigers. Het 82nd en 101st Airborne Division bracht met hun tentenkamp en optredens van de Andrew Sisters de sfeer van de Tweede Wereldoorlog helemmal terug.





Voor de kinderen had Aero Club Keiheuvel een reeks kermisattracties binnengehaald wat de familiesfeer van het gebeuren alleen maar versterkte. (EJM)