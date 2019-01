Vincent Kolen stapt uit Balense sp.a en wordt onafhankelijk raadslid Meer stemmen maar geen schepenambt voor 32-jarige bistro-uitbater

Jean Eykmans

08 januari 2019

12u30

Vincent Kolen neemt ontslag als lid van sp.a Balen 2025 en gaat de volgende zes jaar in de gemeenteraad zetelen als onafhankelijk raadslid. Kolen behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen 469 stemmen, na lijsttrekker Werner Hens de meeste voorkeursstemmen op de sp.a Balen 2025-lijst. De voorbije legislatuur was Vincent Kolen schepen, samen met Werner Hens en Zjeen Reynders. De partij boette bij de verkiezingen echter 1 zetel in (van 5 naar 4) en moest ook een schepenzetel prijsgeven. Zjeen Reynders behaalde minder voorkeursstemmen (435) dan Kolen op 14 oktober maar de algemene ledenvergadering koos eind november toch voor Werner Hens en Zjeen Reynders als haar twee schepenen. “Dit is democratisch illusionisme. Dit is niet uit te leggen aan mijn kiezers. Ik kan hier onmogelijk mee akkoord gaan en gaf dat natuurlijk ook te kennen. Er werd mij vanuit de partij gevraagd om mijn mandaat af te staan maar dat wil ik ook niet ten aanzien van mijn kiezers. Als een partijgenoot meer stemmen haalt dan ikzelf of de partij stapt niet in een coalitie, dan moet ik me neerleggen bij het feit dat ik geen schepen kan worden. Maar nu zeker niet. Ik ga zetelen als onafhankelijk raadslid.”, aldus een erg verbolgen Vincent Kolen, in het dagelijkse leven uitbater van Bistro Villa Muun in de Nieuwstraat in Balen-Centrum.

SPIJTIGE ZAAK

Lijsttrekker en boegbeeld van de Balense socialisten, Werner Hens, zit erg verveeld met deze kwestie. “Dit is een spijtige zaak. Vincent is nog maar 32 en heeft nog een lange politieke carrière voor zich. Onze leden kozen voor mezelf en Zjeen Reynders en dat kunnen we ook niet veranderen. Vincent kwam als jonge snaak in onze partij binnen en we hebben hem alle kansen gegeven, zelfs een schepenambt terwijl hij minder stemmen haalde dan een andere kandidaat. We moeten nu verder met 3 in plaats van 4 gemeenteraadsleden. Maar we bouwen ondertussen met sp.a Balen 2025 aan een jonge, vernieuwende ploeg. Ook Vincent had daar een belangrijke rol kunnen in spelen.”, zegt Werner Hens.

MAATSCHAPPIJVISIE TROUW

Vincent Kolen: “Ik ga met opgeheven hoofd verder in mijn politiek verhaal. Ik zal de volgende 6 jaar oppositie voeren. Ik heb de voorbije jaren flink wat ervaring opgedaan als schepen, ken het reilen en zeilen van de werking van het gemeentelijk apparaat, en dat zal me goed van pas komen. Ik blijf socialist, mijn maatschappijvisie verandert niet door wat nu gebeurd is.”