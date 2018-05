Vijftiger riskeert jaar cel voor geweld tegen vriendin en kennis 16 mei 2018

02u57 0 Balen Het parket heeft 1 jaar cel gevorderd tegen Wilmhelm R. (58) uit Balen. De man nam zijn vriendin in een wurggreep en sloeg een kennis van haar tegen de grond.

"In december 2016 heeft hij eerst de auto van zijn 'knipperlicht-vriendin' volledig vernield", zegt de aanklager. "In januari 2017 was het koppel terug samen, maar nam hij haar in een wurggreep tijdens een discussie. Het slachtoffer had wurgsporen in haar hals."





Twee dagen later bleek de auto van de vrouw plots niet meer aan het station in Mol te staan. Wilhelm R. had de wagen er weg gehaald. Om thuis te geraken belde ze een kennis van haar op. Die bracht haar thuis en werd als dank mee naar binnen gevraagd om iets te drinken.





"R. is op hem afgevlogen en heeft hem vijf à zes vuistslagen toegebracht en heeft vervolgens de hele inboedel kort en klein geslagen."





Hersenbloeding

Het slachtoffer hield een neusbreuk en een hersenbloeding over aan het geweld. Na één dag ziekenhuis werd hij door ontslagen, maar thuis verloor hij meteen het bewustzijn. Hij verbleef nadien een week in het ziekenhuis.





"Maar dat was geen gevolg meer van het geweld, wel van zijn verleden als diabetespatiënt", reageert de advocaat van R.





De rechter wil nu een deskundige aanstellen om te achterhalen of het tweede verblijf in het ziekenhuis al dan niet een gevolg was van het geweld.





Pas daarna wordt de rechtszaak voort gezet. (JVN)