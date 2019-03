Vijftiger neemt vriendin in wurggreep: “Alcohol is de rode draad in dit dossier” Jef Van Nooten

19 maart 2019

11u59 0 Balen De 59-jarige Wilhelm R. uit Balen stond voor de rechtbank terecht voor geweld tegen zijn vriendin. Ook een kennis van haar kreeg vuistslagen op het gezicht. De man riskeert een voorwaardelijke straf.

In december 2016 vernielde Wilhelm R. de auto van de vriendin met wie hij een knipperlichtrelatie had. Op 29 januari 2017 kwam het tot een nieuw incident. R. nam de vrouw in een wurggreep. Het slachtoffer had wurgsporen in haar hals. “Toen hij terug nuchter was, heeft hij zich verontschuldigd”, zegt de openbare aanklager.

Twee dagen later ging het licht opnieuw uit bij R. Zijn vriendin geraakte niet meer thuis omdat R. haar auto had weg gehaald van de stationsparking in Mol. Ze trommelde een kennis op om haar thuis te brengen. Als dank nodigde ze hem uit voor een drankje, maar éénmaal binnen viel R. hem aan. Het slachtoffer kreeg meerdere vuistslagen in het gezicht en hield er onder meer een gebroken neus aan over. “De rode draad in dit dossier is het alcoholgebruik van R. Ik vraag een voorwaardelijke straf waarbij hij moet werken aan zijn alcoholproblematiek”, aldus nog de aanklager.

Het vonnis volgt op 23 april.