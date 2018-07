Vijf dagen lang Schepskermis 06 juli 2018

In de wijk Scheps start vandaag Schepskermis. Om 20 uur wordt de WK-voetbalwedstrijd Brazilië-België op groot scherm getoond. Vanaf 21 uur bijten Drew, dj Wout, Partyshakerz ft Violinvasion, Pat Krimson en Jelle B de muzikale spits af. Zaterdag 7 juli vanaf 14 uur is het de beurt aan The Cross, Speed Queen, FireForce, Wolves Scram, Iron Mask, Poseydon, Nesqueek, Our Hate, Fleshcarved, For Evigt en dj Marc & Jelle B. Op zondag 8 juli zorgen Route 66 Countryband, coco Jr. The All Stars en Les Truttes vanaf 14 uur voor de nodige ambiance. Dj's Marc & Jelle B sluiten die dag af. Op maandag 9 juli is er vanaf 14 uur kinderanimatie en kan er gekiend en gekaart worden in de kleine tent. Op de slotdag, dinsdag 10 juli, start om 13.30 uur een fietsrally. Om 18 uur opent de feesttent haar deuren voor een afsluitende Schepskermisavond van formaat met K3, Sylver en Tom en De Helden. Met dj's Marc & Jelle B gaan de kermisgangers de laatste Schepskermisnacht in. Schepskermis vindt plaats op de gemeentelijke speelweide in Scheps. (EJM)