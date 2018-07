Vijf dagen Circus Pipo 11 juli 2018

Circus Pipo geeft van vandaag tot zondag 15 juli 7 voorstellingen in Olmen. Het circus staat er aan de kanaalbrug langs de Meerhoutstraat, op de parking van amateurvoetbalclub Olmen Sport. Iedere show duurt 2 keer 45 minuten. De circusartiesten en de dieren brengen een indrukwekkende familieshow met acrobatie op paarden (uniek in België), clowns, luchtacrobaten, jongleurs, dierendressuur met kamelen, lama's, geiten, poezen. De voorstellingen zijn geprogrammeerd op woensdag 11 juli om 15.30 uur, donderdag 12 juli om 15.30 uur, vrijdag 13 juli om 15.30 uur, zaterdag 14 juli om 15.30 en 19 uur, en zondag 15 juli om 11 en 15 uur. Voor de zondagvoorstelling om 11 uur betalen volwassenen het kindertarief. Verenigingen en instellingen die werken met gehandicapten, minderbedeelden en bejaarden genieten een uitzonderlijk tarief. Afhankelijk van het aantal personen geeft Circus Pipo exclusieve voorstellingen, ook buiten de geplande uren. Het circus is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Kaarten kunnen gereserveerd worden via https://circuspipo.wordpress.com. Info: tel. 0486/44.05.89. (EJM)