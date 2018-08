Vier dagen Steeg kermis 03 augustus 2018

Aan de Steegsebaan 33 stelt het kermiscomité een feesttent op waarin en waarrond er vier dagen tal van activiteiten gepland zijn. Op zaterdag 4 augustus is er om 17.30 uur een paaptornooi en om 18 uur een wandelzoektocht. Zondag 5 augustus start om 15 uur een wielerwedstrijd, de Ereprijs Eugeen Reynders 1948, die ook telt voor de Beker van Balen. Om 21 uur begint Steeg Party met DJ DIXX, inkom gratis. Maandag 6 augustus start om 14 uur een kindernamiddag met springkastelen, ook om 14 uur is er een zettersprijskamp. Om 21 uur is er een balavond met Diamond on the Rocks, de inkom is gratis. Op de slotdag van Steeg Kermis begint om 13.30 uur een fietszoektocht, en om 21 uur vat het sluitingsbal aan met Lomax, andermaal gratis inkom. (EJM)