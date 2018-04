Vier 1 mei met de Bleukensrun 26 april 2018

Op de Dag van de Arbeid, dinsdag 1 mei, gaat in gemeentelijk sportcomplex Bleukens de tweede Bleukensrun door. Evenals bij de eerste editie vorig jaar gaat de opbrengst naar een goed doel. Dit jaar zal het financieel overschot besteed worden aan de bouw en inrichting van het in aanbouw zijnde nieuwe jeugdcentrum Biesakker. In die nieuwbouw krijgen Chiro Balen, KLJ Balen, KSA Sint-Andries Balen en Speelplein Biesakker hun stek. Deelnemen kost 5 euro voor volwassenen en 1 euro voor de kids. (EJM)