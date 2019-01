VIDEO. Serge verorbert ‘Cruiseschip van Balen’ in recordtijd... maar binnenhouden lukt niet Kristof Baelus JOLE

18 januari 2019

Serge Mertens uit Schelle waagde donderdagavond een poging om het Cruiseschip van Balen te bedwingen. Het reusachtige broodje vol frieten en maar liefst vier stukken vlees moest Serge binnen de 20.55 minuten verslinden om het record van Michael Vangeel te verbreken. Tijd was geen probleem, maar het cruiseschip voer iets te snel weer uit.

“Onder het motto oefening baart kunst heb ik thuis al eens een eigen versie van het broodje gemaakt”, zei Serge bij de start. “Normaal moet het me lukken.”

De start was alvast veel belovend, de curryworst, mexicano, twee vleeskroketten en de frietjes speelde Serge op een recordtempo naar binnen. Het stokbrood van maar liefst 57 centimeter was andere koek. Uiteindelijk kon Serge het Cruiseschip van Balen bedwingen in 17 minuten, 45 seconden. Het reglement zegt echter dat je na het eten vijf minuten niet mag braken. Dat laatste lukte Serge niet.

“Het vlees en de frieten ging zeer snel, maar het brood is echt zwaar”, klinkt het. “Misschien heb ik ook iets te veel gedronken en lag mijn eigen broodje nog op mijn maag. Ik ga straks toch slecht slapen van deze nederlaag.”

Of hij het nog eens zou proberen? “Ik denk er over na om nog eens terug te komen, lacht hij. “Ik ben ervan overtuigd dat het kan.”