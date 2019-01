ViA-mobiel op parking Elekro Bruyninckx Jean Eykmans

14 januari 2019

12u48 0

OCMW Balen plaatst op donderdag 17 januari van 14 tot 18 uur de ViA-mobiel op de parking van Elektro Bruyninckx, op de hoek van de Deliestraat en Kerkstraat. De ViA-mobiel wordt bemand door gespecialiseerd personeel van diverse instanties en het publiek kan er terecht met vragen omtrent uitkeringen en subsidies waarop men al dan niet recht heeft. Indien men daarbij ondersteuning nodig heeft bij het papierwerk, ook dan staat het personeel van de ViA-mobiel klaar om te helpen.

De ViA-mobiel is een proefproject. Ook op 1 maart, 4 april, 15 mei en 13 juni zal de ViA-mobiel ergens in de gemeente Balen een aantal uren bereikbaar zijn. In juni volgt een evaluatie en wordt bekeken of het project verder gezet wordt of niet. De ViA-mobiel wordt telkens door andere diensten en instanties bemand. Deze week, op 17 januari, helpen medewerkers van de sociale dienst en de bouwdienst de bezoekers graag verder met allerlei vragen, informatie en advies.

Er wordt gevraagd om steeds identiteitskaart en pincode mee te brengen.