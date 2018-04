Verslagenheid na dodelijk ongeval: "Toon was een echte levensgenieter" 10 april 2018

02u33 0 Balen Er wordt met grote verslagenheid gereageerd op het overlijden van Toon Vanhoof (27) uit Balen. De jongeman kwam zondagavond om het leven bij een verkeersongeval.

Toon Vanhoof was een bekend gezicht in Balen en omstreken. In zijn jeugdjaren fietste hij voor wielerclub Balen BC. Daar kwam het nieuws extra hard aan, want ook Michael Goolaerts (die zondagavond overleed na een val in Parijs-Roubaix, red.) zette de eerste stappen van zijn wielercarrière bij de club.





Minuut stilte

"Voor ons is dit een serieuze klap", vertelt ploegleider Staf Van Genechten, die ook Toon ooit nog onder zijn hoede had. "Momenteel zijn we op stage met de nieuwelingen. Zo'n negen jaar geleden was Toon hier ook bij. We vonden het daarom gepast om voor het ontbijt een minuut stilte te houden voor Toon en Michael." Staf kijkt met warme herinneringen terug naar Toon. "Hij heeft zo'n 3 jaar bij ons gereden. Ik heb hem toen leren kennen als een brave, zachte en goede jongen."





Harde werker

Ook bij kapsalon Brabants & Co is de verslagenheid groot. Toon was er sinds augustus als kapper aan de slag. "Toon was een heel gedreven persoon, een harde werker maar vooral een levensgenieter. Hij zal enorm gemist worden", vertelt de zaakvoerder. "Vandaag gaat het kapsalon pas vanaf 12 uur open. In de voormiddag willen we eerst proberen om dit een plaats te geven in ons team." (WDH)